Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и 3A XL. Цена — от $399

На конференции I/O 2019 компания Google официально представила две бюджетные версии своего флагманского смартфона. Они называются Pixel 3A и Pixel 3A XL и представлены в трех цветах, пишут AIN.UA.

Начинка практически не отличается от премиальных версий: внутри та же камера (12 МП с поддержкой ночного режима), упрощенный процессор Snapdragon 670, 64 ГБ постоянной и 4 ГБ оперативной памяти.

Смартфон лишился стеклянной панели сзади, не поддерживает беспроводную зарядку и не защищен от влаги и пыли. Также у Pixel 3A и 3A XL нет выделенного сопроцессора Visual Core, который ускоряет пост-процессинг фотографий. Вместо него снимки обрабатывают обычные процессор и видеоускоритель. Также новые Pixel несовместимы с виртуальным шлемом Daydream VR.

Зато смартфону вернули 3,5 мм разъем для наушников. У Pixel 3A дисплей на 5,6 OLED-дюймов с разрешением Full HD+, у Pixel 3A XL экран диагональю 6 дюймов с теми же характеристиками. Оба телефона оборудованы стереодинамииками. Аккумуляторы: на 3000 и 3700 мАч соответственно.

Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и 3A XL. Цена — от $399

Заявленное время работы — 30 часов, а быстрая зарядка за 15 минут должна обеспечивать еще 7 часов пользования. Базовый Pixel 3A обойдется в $399, 3A XL стоит $479. При покупке также дают 3 месяца бесплатной подписки на сервис YouTube Premium. Продажи открыты в 13 странах, Украина не входит в их число.

Издание The Verge уже назвало 3A лучшим смартфоном до $500. Главная его сила — камера и невысокая цена. Они компенсируют конструкционные и технические ограничения.


Михаил Сапитон, AIN


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