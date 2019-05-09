Google представила Android Q: все нововведения и поддерживаемые устройства

На ежегодной конференции для разработчиков I/O 2019 Google представила новую версию Android Q 10 и сообщила о важных нововведениях, включая тёмную тему, повышенную приватность и целый ряд других функций.

Live Captions

Одной из самых интересных функций в Android Q стала опция Live Captions для перевода в реальном времени любого аудио в текст – и это без подключения к интернету. Опция позволит смотреть видео без звука, а также будет полезной для пользователей с плохим слухом. Пока что есть поддержка лишь английского языка.

Тёмная тема

Одним из самых ожидаемых нововведений Android Q 10 стала нативная поддержка тёмной темы. При активации функции интерфейс будет переводиться в чёрный цвет, что позволит продлить время автономной работы устройств с OLED-дисплеями. Опцию можно будет включать вручную или при активации режима энергопотребления.

Окно уведомлений

Android Q 10 получит «умные» ответы на сообщения прямо в окне уведомлений, где также появятся рекомендации на основе приложений. Например, при содержании адреса в сообщении будет предложено найти его на карте.

Приватность

Также в Android Q 10 была улучшена система приватности – в меню настроек был добавлен специальный раздел с большим количеством функций конфиденциальности. В частности, доступ к местоположению устройства для отдельно выбранного приложения. Также появился расширенный режим для детей с учетом времени отхода ко сну.

Безопасность

Помимо этого, в Android Q 10 обновления безопасности будут устанавливаться в фоновом режиме через магазин приложения Google Play без необходимости перезагрузки системы. Google планирует расширить количество совместимых устройств от целого ряда производителей.

Прочие нововведения

И в заключении, Android Q 10 получил нативную поддержку мобильных 5G-сетей и складывающихся устройств по типу Samsung Galaxy Fold, режим Focus Mode для отключения отвлекающих пользователя приложений, обновлённые жесты управления, родительский контроль и так далее.

Публичное бета-тестирование

Для ускорения распространение новой версии Android Q 10 Google продолжает сотрудничество с производителями мобильных устройств. В частности, в 2019 году были заключены договоры с 13 компаниями, которые уже в ближайшее время начнут распространение третьей бета-версия Android Q 10 на свои устройства.

Android Q Beta 3 уже доступна для установки на 21 устройство:

Pixel и Pixel XL

Pixel 2 и Pixel 2 XL

Pixel 3 и Pixel 3 XL

ASUS ZenFone 5Z

Essential PH-1

HMD Global Nokia 8.1

Huawei Mate 20 Pro

LG G8 ThinQ

OnePlus 6T

OPPO Reno

Realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

Tecno Spark 3Pro

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi 9