Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9.0 Pie?

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре в Twitter обнародовал список смартфонов под брендами Xiaomi и Redmi, которые в скором времени получат обновление до последней версии ОС Android 9.0 Pie.
Согласно информации инсайдера, апдейт Android 9.0 Pie для Xiaomi Mi 8 Pro уже находится на стадии бета-тестирования. Остальные же смартфоны получат обновление до конца II квартала 2019 года, который закончится в июле.
Полный список смартфонов, которые получат Android 9.0 Pie:
- Xiaomi Mi 8 Pro;
- Xiaomi Mi 8 Lite;
- Xiaomi Mi MIX 2;
- Xiaomi Mi 6;
- Xiaomi Redmi 6A;
- Xiaomi Redmi 6;
- Xiaomi Mi Note 3;
- Xiaomi Redmi S2/Y2;
- Xiaomi Mi 6X;
- Xiaomi Redmi Note 6 Pro.