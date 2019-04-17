Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9.0 Pie?

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре в Twitter обнародовал список смартфонов под брендами Xiaomi и Redmi, которые в скором времени получат обновление до последней версии ОС Android 9.0 Pie.

Согласно информации инсайдера, апдейт Android 9.0 Pie для Xiaomi Mi 8 Pro уже находится на стадии бета-тестирования. Остальные же смартфоны получат обновление до конца II квартала 2019 года, который закончится в июле.

Полный список смартфонов, которые получат Android 9.0 Pie: