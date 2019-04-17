Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9.0 Pie?

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре в Twitter обнародовал список смартфонов под брендами Xiaomi и Redmi, которые в скором времени получат обновление до последней версии ОС Android 9.0 Pie.

Android

Согласно информации инсайдера, апдейт Android 9.0 Pie для Xiaomi Mi 8 Pro уже находится на стадии бета-тестирования. Остальные же смартфоны получат обновление до конца II квартала 2019 года, который закончится в июле.

Полный список смартфонов, которые получат Android 9.0 Pie:

  • Xiaomi Mi 8 Pro;
  • Xiaomi Mi 8 Lite;
  • Xiaomi Mi MIX 2;
  • Xiaomi Mi 6;
  • Xiaomi Redmi 6A;
  • Xiaomi Redmi 6;
  • Xiaomi Mi Note 3;
  • Xiaomi Redmi S2/Y2;
  • Xiaomi Mi 6X;
  • Xiaomi Redmi Note 6 Pro.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Mi MIX 4 может стать первым складным смартфоном XiaomiMi MIX 4 может стать первым складным смартфоном Xiaomi
Huawei представит 17 апреля новый смартфон и ноутбук HonorHuawei представит 17 апреля новый смартфон и ноутбук Honor
Вскрытие Huawei P30 Pro: смартфон обладает посредственной ремонтопригодностьюВскрытие Huawei P30 Pro: смартфон обладает посредственной ремонтопригодностью
Sony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУSony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУ
Vivo X27 Pro – фаблет из Китая с выдвижной камеройVivo X27 Pro – фаблет из Китая с выдвижной камерой
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi назвала дату анонса селфи-фона Redmi Y3Xiaomi назвала дату анонса селфи-фона Redmi Y3
Смартфон Redmi с выдвижной камерой и Snapdragon 855 показал глава XiaomiСмартфон Redmi с выдвижной камерой и Snapdragon 855 показал глава Xiaomi
Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?
Mi MIX 4 может стать первым складным смартфоном XiaomiMi MIX 4 может стать первым складным смартфоном Xiaomi
Xiaomi продала более 4 миллионов смартфонов Redmi Note 7Xiaomi продала более 4 миллионов смартфонов Redmi Note 7
Xiaomi в прямом эфире показала, что Redmi 7 работает 18 дней от батареиXiaomi в прямом эфире показала, что Redmi 7 работает 18 дней от батареи
Snapdragon 855, 12 Гбайт ОЗУ и батарея на 4000 мА•ч: Xiaomi Pocophone F2 обрастает слухамиSnapdragon 855, 12 Гбайт ОЗУ и батарея на 4000 мА•ч: Xiaomi Pocophone F2 обрастает слухами
В Xiaomi нашли опасную уязвимостьВ Xiaomi нашли опасную уязвимость
Honor View 20 против Xiaomi Pocophone F1: тест на скоростьHonor View 20 против Xiaomi Pocophone F1: тест на скорость
Android Q Beta 2 получила поддержку складных смартфоновAndroid Q Beta 2 получила поддержку складных смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости