Android Q Beta 2 получила поддержку складных смартфонов

Компания Google выпустила вторую бета-версию Android Q для разработчиков. Предварительный просмотр для разработчиков, который в настоящее время доступен для тестирования на всех телефонах Pixel, включает в себя множество новшеств, среди которых поддержка складных смартфонов, функция многозадачности Bubbles, улучшенная конфиденциальность и контроль разрешений.

AndroidQ

Функция Bubbles не является абсолютно новой, так как присутствует в Facebook Messenger. Bubbles – новый способ для пользователей Android работать в многозадачном режиме и взаимодействовать с приложениями. Данная функция работает следующим образом. При получении какого-либо уведомления на экране телефона появляется плавающее окно, поверх текущего приложения. Нажав на окно откроется тестовый чат, в котором можно быстро отправить ответ. При этом текущее приложение сворачиваться не будет.

Android Q Beta 2

Также в Android Q Beta 2 Google добавила поддержку складных смартфонов, таких как Galaxy Fold и Huawei Mate X. Данная функция позволит подстраивать интерфейс когда устройства будут складываться и разворачиваться.

В Android Q Beta 2 добавлен улучшенный обмен информацией с контактами и социальными сетями и переработанная система управления при помощи жестов. В частности, пересмотрены способы управления для переключения между приложениями.

Android Q Beta 2

Android Q Beta 2 доступна для всех устройств Pixel, включая Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 и Pixel 3 XL. Эта бета-версия также включает в себя последние апрельские исправления безопасности и улучшения стабильности. Она должна стать последней бета-версией перед официальным дебютом, который состоится 7-9 мая.


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