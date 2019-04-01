Google прекращает продажи смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL

Google прекращает продажи смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL

По данным ряда сетевых источников, компания Google завершает продажи смартфонов Pixel 2 и 2 XL. Ссылка на Pixel 2 в официальном магазине производителя перенаправляет посетителей на страницу с Pixel 3. Рассматриваемые модели ещё можно приобрести в ряде других магазинов, но и там доступны не все модификации. Например, компания Verizon прекратила продажи некоторых вариантов Pixel 2 сразу после того, как было объявлено о скором появлении преемника.

Напомним, аппараты Pixel 2 и Pixel 2 XL были анонсированы осенью 2017 года, а их продажа началась в октябре того же года. Уже тогда разработчики столкнулись с некоторыми проблемами, поскольку от покупателей практически сразу начали поступать жалобы на слишком тусклые цвета дисплея Pixel 2 XL. Позднее вендор смог решить проблему, выпустив соответствующее обновление ПО, позволяющее владельцам устройств самостоятельно регулировать насыщенность цветопередачи. Аппарат Pixel 2 представляет собой достаточно компактный смартфон с весьма скромной продолжительностью автономной работы. Смартфоны оснащены качественными камерами, которые позволяют делать замечательные снимки. Ожидается, что обе модели смогут обновиться до Android Q в этом году.

Убрав Pixel 2 из собственного магазина, разработчики намеренно смещают внимание пользователей на более актуальные модели Pixel 3 и Pixel 3 XL. Не так давно Google снизила розничную стоимость данных аппаратов, стараясь нарастить объём продаж. Кроме того, ходят слухи, что вендор готовит к выходу на рынок облегчённую версию смартфона Pixel 3, презентация которой может состояться уже во втором квартале 2019 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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