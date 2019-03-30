Samsung Galaxy S10+ против Xiaomi Pocophone F1: тест на скорость

Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале FoneTech. Samsung Galaxy S10+, участвовавший в тесте, оснащен чипсетом Exynos 9820 и восемью гигабайтами оперативной памяти, в то время как Xiaomi Pocophone F1 оборудован чипсетом Snapdragon 845 и имеет шесть гигабайтов «оперативки».

На устройствах запускали одни и те же приложения и смотрели, насколько быстро справляется каждый из смартфонов.



