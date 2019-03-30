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2019-03-30
Samsung Galaxy S10+ против Xiaomi Pocophone F1: тест на скорость
Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале FoneTech. Samsung Galaxy S10+, участвовавший в тесте, оснащен чипсетом Exynos 9820 и восемью гигабайтами оперативной памяти, в то время как Xiaomi Pocophone F1 оборудован чипсетом Snapdragon 845 и имеет шесть гигабайтов «оперативки».
На устройствах запускали одни и те же приложения и смотрели, насколько быстро справляется каждый из смартфонов.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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