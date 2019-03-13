Google представила ОС Android Q Beta 1

Только что Google начала открытое бета-тестирование Android Q. Первая бета-версия мобильной ОС уже доступна для смартфонов Pixel всех поколений.

Новая версия Android получила большое количество нововведений и улучшений, однако Google традиционно не рассказала все подробности о них. Также нет 100% гарантии, что все изменения из Android Q Beta 1 останутся в финальной версии «операционки».

Безопасность

В Android Q была улучшена функция пользовательского контроля определения местоположения устройства приложениями. Теперь доступ к местоположению устройства для приложений можно будет настраивать в ручном режиме, доступны такие варианты, как: «Никогда», «Только в активном режиме» или «Постоянно» для фонового режима работы.

Помимо этого, в Android Q будут расширены другие функции с разрешением доступа приложений к личным пользовательским данным.

Поддержка складных устройств

В десятую версию Android добавлена нативная поддержка складных мобильных устройств и других гаджетов в необычных форм-факторах. Пока что о реализации принципа работы ничего неизвестно.

Sharing Shortcuts

Новая версия ОС получила функцию Sharing Shortcuts для быстрого обмена контентом между пользователями по принципу ярлыков приложений.

Панель настроек

Android Q позволит разработчикам самостоятельно добавлять в приложения быстрый доступ к таким системным настройкам, как Wi-Fi, NFC , громкость и т.д., благодаря чему пользователям не понадобиться выходить из приложения для поиска нужных настроек.

Wi-Fi

Android Q получила поддержку «адаптивного Wi-Fi» с повышенной производительностью и низкими задержками, что может пригодиться в играх и других ресурсоемких и требовательных к сети задачах.

Полноэкранные оповещения

В Android Q также можно запретить приложениям из фонового режима самостоятельно разворачиваться на полный экран. Например, в предыдущих версиях Android при оповещениях фоновых приложений, они чаще всего разворачиваются на весь экран, тогда как в Android Q пользователи сами смогут настроить подобные оповещения.

Камера

Android Q позволит приложениям использовать карты глубины, создаваемыми при использовании портерного режима камеры для работы с фото в сторонних редакторах.

Прочие нововведения

Android Q имеет совместимость с открытым кодеком AV1 и собственным API для MIDI-устройств. В свою очередь Neural Networks API обновлено до версии 1.2 и получило 60 новых операций, а также ряд оптимизаций производительности.

Новая ОС имеет несколько улучшений среды выполнения ART: приложения станут запускаться быстрее и потреблять меньше памяти, не требуя при этом никаких изменений от разработчиков.