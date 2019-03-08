Чип Snapdragon 710 и выдвижная камера: близится анонс смартфона Vivo X27

Чип Snapdragon 710 и выдвижная камера: близится анонс смартфона Vivo X27

Компания Vivo опубликовала тизер-изображение, говорящее о скором выходе производительного смартфона X27, оснащённого в общей сложности четырьмя камерами.

Если верить имеющейся информации, аппарат получит экран Super AMOLED без выреза и отверстия. Размер панели составит 6,39 дюйма по диагонали, разрешение — 2340 ? 1080 точек (Full HD+).

Фронтальная камера будет выполнена в виде выдвижного модуля с 16-мегапиксельным датчиком. Сканер отпечатков пальцев расположится непосредственно в области дисплея.

Конфигурация тыльной камеры предусматривает наличие трёх модулей с датчиками на 48 млн, 13 млн и 5 млн пикселей. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Новинке приписывают наличие процессора Snapdragon 710, который содержит восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Обработка графики — задача контроллера Adreno 616. Объём оперативной памяти заявлен в размере 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт или 256 Гбайт.

Чип Snapdragon 710 и выдвижная камера: близится анонс смартфона Vivo X27

Упомянуты также адаптеры WiFi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, система Dual SIM. Габариты — 157,66 ? 74,26 ? 8,95 мм, вес — 188 граммов.

Официальная презентация Vivo X27 намечена на 19 марта. Смартфон будет поставляться с платформой Funtouch OS 9 на базе Android 9.0 (Pie).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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