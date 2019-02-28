Xiaomi не спешит с выпуском гибкого смартфона

На выставке MWC 2019 китайская компания Xiaomi так и не представила прототип своего сгибающегося смартфона, который был показан в недавнем видеоролике.

Пресс-секретарь Xiaomi Донован Сунг сообщил изданию Venture Beat о тестировании компанией различных прототипов сгибающихся смартфонов, а также о планах по выпуску подобного устройства когда рынок будет более зрелым для столь инновационных гаджетов.

По мнению Xiaomi, которая продаёт свои устройствам минимальной наценкой и прибылью, смартфон стоимостью более $1000 не будет соответствовать ее принципам. По заявлению пресс-секретаря, видео со сгибающимся смартфоном Xiaomi продемонстрировала для подтверждения работы над ним, а также считает, что компания достигла больших результатов.

Другие средства массовой информации, бравшие интервью у Донована Сунга, считают, что данная позиция компании в отношении складных смартфонов связана с отсутствием желания выпускать подобные устройства вообще.