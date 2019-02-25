MWC 2019: Nokia представила три доступных смартфона и телефон за $35

Помимо флагманского смартфона Nokia 9 PureView с пятью камерами HMD Global в преддверии открытия выставки MWC 2019, которая будет проходить в Барселоне с 25 по 28 февраля, представила целый ряд новых бюджетных смартфонов под брендом Nokia – Nokia 4.2, Nokia 3.2 и Nokia 1 Plus.

Nokia 4.2

Nokia 4.2 выполнен в стеклянном корпусе и получил 5,71-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1520?720 пикселей, плотностью пикселей 295 ppi, соотношением сторон 19:9 и каплевидным вырезом.

Аппаратной платформой выступил восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 439, объем ОЗУ составил 2 или 3 ГБ, а ПЗУ – 16 или 32 ГБ с возможностью расширения карточками памяти microSD до 400 ГБ. Фотовозможности представлены двойной основной камерой на 13 Мп (f/2.2, 1,12 мкм, автофокус) и 2 Мп (f/2.2, 1,75 мкм, Dual Pixel), а также фронтальной на 8 Мп (f/2.0, 1,12 мкм).

Смартфон получил выделенную кнопку для голосового помощника Google Assistant и сканер отпечатков пальцев. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Работает смартфон, как и все остальные, под управлением «чистой» ОС Android 9.0 Pie в рамках программы Android One. Габариты составляют 148,95?71,30?8,39 мм, а масса – 161 грамм.

Nokia 4.2 станет доступен с апреля по цене $169 за модель 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ, а также $199 за версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

Nokia 3.2

Nokia 3.2 отличается от Nokia 4.2 увеличенным до 6,26 дюймов дисплеем, а также возросшей до 4000 мАч ёмкостью аккумулятора, чего по заявлению производителя достаточно на 2 дня автономной работы. Помимо этого, смартфон оснащен одинарной основной камерой на 13 Мп

и фронтальной на 5 Мп. Габариты составляют 159,24?76,44?8,6 мм, а масса – 178 грамм. В остальном же смартфон полностью повторяет характеристики и внешний вид предыдущего смартфона.

Nokia 3.2 станет доступен с апреля по цене $139 за модель 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ, а также $169 за версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

Nokia 1 Plus

Nokia 1 Plus получил 5,45-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 19:9 и без каплевидного выреза. Аппаратной платформой выступил четырёхъядерный чипсет Mediatek MT6739WW с 1 ГБ ОЗУ и 8 или 16 ГБ ПЗУ с возможностью расширения карточками памяти microSD. Работает смартфон под управлением ОС Android 9.0 Pie (Go Edition).

Фотовозможности представлены основной камерой на 8 Мп и фронтальной на 5 Мп. Ёмкость аккумулятора равна 2500 мАч. Габариты смартфона составляют 145,04?70,4?8,55 мм, а расцветку корпуса можно изменить благодаря съёмным панелям Xpress-on.

Nokia 1 Plus станет доступен с март по рекомендованной стоимости $99.

Nokia 210

Помимо обновлённых бюджетных смартфонов был представлен ультрабюджетный кнопочный телефон Nokia 210 с возможностью подключения к интернету, установки различных приложений и быстрой загрузки фото в социальные сети. Аккумулятора ёмкостью 1020 мАч по заявлению производителя достаточно для 30 дней автономной работы.

Nokia 210 станет доступен с март по рекомендованной стоимости $35.