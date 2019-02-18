Фото-рендеры, характеристики и стоимость бюджетного смартфона Vivo U1

Завтра состоится официальная презентация бюджетного смартфона Vivo U1, который выступит конкурентом Redmi 7 и получит двойную основную камеру, большой дисплей, аккумулятор ёмкостью 4030 мАч, а также рекомендованную стоимость $118. В преддверии этого в сети появились официальные рендеры, характеристики и стоимость грядущего бюджетного смартфона.

Дисплей и камеры

Vivo U1 получит широкоформатный дисплей с диагональю 6,2 дюймов и каплевидным вырезом. Фотовозможности представлены двойной основной камерой с сенсором на 13 Мп (F/2,0) и 2 Мп, а также фронтальной на 8 Мп с апертурой F/2,2.

Аппаратная основа

Vivo U1 будет построен на восьмиядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 439 с максимальной частотой 2,0 ГГц и видеоускорителем Adreno 505. Смартфон будет представлен в трёх версиях – с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, а также 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Интерфейсы, аккумулятор и габариты

Vivo U1 традиционно получил модули Bluetooth и Wi-Fi, сканер отпечатков пальцев на задней панели, 3,5-мм аудиоразъем и micro USB . За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 4030 мАч. Габариты смартфона составляют 155,11?75,09?8,28 мм, а масса – 163,5 грамм.

Стоимость

Рекомендованная стоимость базовой версии Vivo U1 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ составит $118, средней с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – $148, а максимальной версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – $177.