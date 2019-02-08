Lenovo представила четыре смартфона линейки Moto G7

Компания Lenovo провела анонс сразу четырех смартфонов новой сети Moto G7, релиз которых состоится в ближайшем будущем. Серия включает модели Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play, каждая со своей особенностью: самая обычная G7, более дорогая и крупная G7 Plus, дешевая G7 Play и долгоиграющая G7 Power с батарейкой на 5000 мАч.

Стоимость смартфонов серии Moto G7 стартует от $200. Все модели кроме самой старшей основаны на однокристальной системе Snapdragon 632, а в G7 Power поместили Snapdragon 636, но разница небольшая. ОЗУ в смартфонах от 2 до 4 Гб, а ROM – 32 или 64 Гб, так что мобильники по производительности так себе. Moto G7 имеет экран Full HD+ 6,2 дюйма, АКБ 3000 мАч и фотокамеры 8 Мп спереди и 12+5 Мп сзади.



В Moto G7 Plus стоит АКБ 3000 мАч, есть селфи-камера на 12 Мп и задниймодуль 16+5 Мп. Экран Moto G7 Power получил разрешение HD+, одну основную камеру 12 Мп и АКБ 5000 мАч. Самый дешевый Moto G7 Play стоит $200 и имеет экран 5,7 дюйма HD+, фотокамеры на 13 Мп сзади и 8 Мп спереди, и АКБ 3000 мАч. Moto G7, G7 Power и G7 Plus стоят, соответственно, $300, $250 и $350.