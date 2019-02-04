Xiaomi разрабатывает два смартфона на базе SoC Snapdragon 855

В китайской социальной сети Weibo появилась информация о двух новых смартфонах Xiaomi на базе флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 855 – доступном флагмане Redmi X и геймерском Black Shark Skywalker.

Redmi X

В прошлом месяце Xiaomi отделила свои бюджетные смартфоны в самостоятельную линейку Redmi, в которую вошли такие устройства как Redmi Note 7 и Redmi Go, а в ближайшее время к ним присоединится ещё и Redmi Note 7 Pro.

Тем не менее, китайская компания уже работает над доступным смартфоном Redmi на базе топового чипсета Qualcomm Snapdragon 855 – об этом сообщил глава бренда Redmi Лю Вейбинг.

Лю Вейбинг обнародовал в китайской социальной сети Weibo фотоснимок с недавнего брифинга на тему дальнейшего развития бренда. Фото дополняют комментарии о больших надеждах компании на Redmi Note 7 Pro и грядущий флагман на Snapdragon 855.

К сожалению, более детальная информация о грядущем флагмане Redmi на Snapdragon 855 раскрыта не была, однако согласно слухам новинка получит название Redmi X и выйдет уже 15 февраля. Предположительная стоимость смартфона остаётся неизвестной.

Black Shark Skywalker

Помимо этого, появилась информация о работе над третим игровым смартфоном Xiaomi Black Shark с кодовым названием Skywalker. Топ-менеджер Xiaomi Ван Тен Томас в Weibo заявил, что новый Black Shark будет «очень оригинальным в плане дизайна и очень крутым».

Более детальная информация также не предоставляется, за исключением теста Black Shark Skywalker в Geekbench – в многопоточном режиме смартфон на базе Snapdragon 855 набрал 11 000 баллов. Предположительно, новинка также будет представлена в марте или апреле.