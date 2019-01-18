Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9 Pie?

Компания Xiaomi раскрыла план по ближайшим обновления MIUI на Android 9 Pie, и план по внутреннему тестированию Android 9 Pie на первый квартал 2019 года.

Xiaomi Mi 8 Lite

В ближайшее время обновиться до Android 9 Pie смогут владельцы Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 SE и Xiaomi Mi Max 3. Помимо этого, на данный момент обновление для Xiaomi Mi 8 Lite находится на стадии бета-тестирования, и также в ближайшее время будет доступно для широких масс.

В первом квартале текущего года будет запущено открытое бета-тестирование апдейта для Xiaomi Mi 6X, Redmi Note 5, Redmi S2 и Redmi 6 Pro.

Всякий раз, когда появляется план обновления системы, многие пользователи жалуются, что в списке нет именно их смартфонов. На этот раз в списке нет Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi Mix 2, выпущенных в 2017 году. Данные модели являются флагманами, и базируются на чипсете Snapdragon 835. Помимо этого, оба гаджета работают под управлением Android 7.

Традиционно, китайский производитель для своих смартфонов выпускает две основные версии обновлений Android. Так что будем надеяться, что в скором времени и владельцы Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi Mix 2 смогут обновиться до Android 9 Pie.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Безрамочный смартфон OnePlus 7 появился на фотоБезрамочный смартфон OnePlus 7 появился на фото
Microsoft приспособит Windows 10 к работе на смартфонах и планшетах со складными дисплеямиMicrosoft приспособит Windows 10 к работе на смартфонах и планшетах со складными дисплеями
Смартфон Redmi Note 7 оказался защищённым от попадания воды и пылиСмартфон Redmi Note 7 оказался защищённым от попадания воды и пыли
Тройная камера в Samsung Galaxy S10+ предложит широкоугольный и телеобъективыТройная камера в Samsung Galaxy S10+ предложит широкоугольный и телеобъективы
Sony закрывает линейку смартфонов Compact и не планирует выпуск игровых смартфоновSony закрывает линейку смартфонов Compact и не планирует выпуск игровых смартфонов
Блок рекламы


Похожие новости
Android Q: все нововведения в мобильной ОС GoogleAndroid Q: все нововведения в мобильной ОС Google
Android Q: что нового появится в следующей системе от Google?Android Q: что нового появится в следующей системе от Google?
Глава Xiaomi показал подэкранный сканер отпечатков, который срабатывает в любой точке дисплеяГлава Xiaomi показал подэкранный сканер отпечатков, который срабатывает в любой точке дисплея
Гендиректор Xiaomi намекнул на улучшенную быструю зарядку для Xiaomi Mi 9Гендиректор Xiaomi намекнул на улучшенную быструю зарядку для Xiaomi Mi 9
Раскрыты характеристики флагмана Xiaomi Mi 9Раскрыты характеристики флагмана Xiaomi Mi 9
Xiaomi официально подтвердила разработку MIUI 11Xiaomi официально подтвердила разработку MIUI 11
Смартфон Xiaomi Cepheus с 6 ГБ ОЗУ и SoC Snapdragon 855 протестировали в GeekbenchСмартфон Xiaomi Cepheus с 6 ГБ ОЗУ и SoC Snapdragon 855 протестировали в Geekbench
Видео дня: Xiaomi готовит складывающийся втрое смартфон?Видео дня: Xiaomi готовит складывающийся втрое смартфон?
Google заверила, что не будет менять срок поддержки Android OneGoogle заверила, что не будет менять срок поддержки Android One
Huawei представила смартфон на Android Go за $118Huawei представила смартфон на Android Go за $118
Последние новости
Подгружаем последние новости