Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9 Pie?

Компания Xiaomi раскрыла план по ближайшим обновления MIUI на Android 9 Pie, и план по внутреннему тестированию Android 9 Pie на первый квартал 2019 года.

В ближайшее время обновиться до Android 9 Pie смогут владельцы Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 SE и Xiaomi Mi Max 3. Помимо этого, на данный момент обновление для Xiaomi Mi 8 Lite находится на стадии бета-тестирования, и также в ближайшее время будет доступно для широких масс.

В первом квартале текущего года будет запущено открытое бета-тестирование апдейта для Xiaomi Mi 6X, Redmi Note 5, Redmi S2 и Redmi 6 Pro.

Всякий раз, когда появляется план обновления системы, многие пользователи жалуются, что в списке нет именно их смартфонов. На этот раз в списке нет Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi Mix 2, выпущенных в 2017 году. Данные модели являются флагманами, и базируются на чипсете Snapdragon 835. Помимо этого, оба гаджета работают под управлением Android 7.

Традиционно, китайский производитель для своих смартфонов выпускает две основные версии обновлений Android. Так что будем надеяться, что в скором времени и владельцы Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi Mix 2 смогут обновиться до Android 9 Pie.