Патентная документация намекает на безрамочное исполнение смартфонов Google Pixel 4
Документация, обнаруженная сетевыми источниками в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), позволяет получить представление о дизайне будущих смартфонов Google Pixel.
Обнародованные изображения говорят о том, что аппараты следующего поколения (предположительно, Pixel 4) будут оснащены полностью безрамочным дисплеем. Пока не ясно, какое исполнение при этом получит фронтальная камера.
В левом верхнем углу на тыльной панели корпуса можно видеть одинарную основную камеру со вспышкой. Кроме того, сзади расположится сканер отпечатков пальцев для биометрической идентификации пользователей.
В боковой части можно заметить физические кнопки управления. Снизу расположен симметричный порт USB Type-С, а вот 3,5-миллиметровое гнездо для наушников не предусмотрено.
Разумеется, с полной уверенностью говорить о том, что именно такой дизайн получат новые смартфоны Google Pixel, нельзя. К тому же до анонса этих аппаратов остаётся ещё много времени: скорее всего, они будут представлены только к концу текущего года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
18.01.2019 13:10