Патентная документация намекает на безрамочное исполнение смартфонов Google Pixel 4

Документация, обнаруженная сетевыми источниками в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), позволяет получить представление о дизайне будущих смартфонов Google Pixel.

Обнародованные изображения говорят о том, что аппараты следующего поколения (предположительно, Pixel 4) будут оснащены полностью безрамочным дисплеем. Пока не ясно, какое исполнение при этом получит фронтальная камера.

В левом верхнем углу на тыльной панели корпуса можно видеть одинарную основную камеру со вспышкой. Кроме того, сзади расположится сканер отпечатков пальцев для биометрической идентификации пользователей.

В боковой части можно заметить физические кнопки управления. Снизу расположен симметричный порт USB Type-С, а вот 3,5-миллиметровое гнездо для наушников не предусмотрено.

Разумеется, с полной уверенностью говорить о том, что именно такой дизайн получат новые смартфоны Google Pixel, нельзя. К тому же до анонса этих аппаратов остаётся ещё много времени: скорее всего, они будут представлены только к концу текущего года.



