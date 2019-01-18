Патентная документация намекает на безрамочное исполнение смартфонов Google Pixel 4

Патентная документация намекает на безрамочное исполнение смартфонов Google Pixel 4

Документация, обнаруженная сетевыми источниками в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), позволяет получить представление о дизайне будущих смартфонов Google Pixel.

Обнародованные изображения говорят о том, что аппараты следующего поколения (предположительно, Pixel 4) будут оснащены полностью безрамочным дисплеем. Пока не ясно, какое исполнение при этом получит фронтальная камера.

В левом верхнем углу на тыльной панели корпуса можно видеть одинарную основную камеру со вспышкой. Кроме того, сзади расположится сканер отпечатков пальцев для биометрической идентификации пользователей.

В боковой части можно заметить физические кнопки управления. Снизу расположен симметричный порт USB Type-С, а вот 3,5-миллиметровое гнездо для наушников не предусмотрено.

Патентная документация намекает на безрамочное исполнение смартфонов Google Pixel 4

Разумеется, с полной уверенностью говорить о том, что именно такой дизайн получат новые смартфоны Google Pixel, нельзя. К тому же до анонса этих аппаратов остаётся ещё много времени: скорее всего, они будут представлены только к концу текущего года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Безрамочный смартфон OnePlus 7 появился на фотоБезрамочный смартфон OnePlus 7 появился на фото
Microsoft приспособит Windows 10 к работе на смартфонах и планшетах со складными дисплеямиMicrosoft приспособит Windows 10 к работе на смартфонах и планшетах со складными дисплеями
Смартфон Redmi Note 7 оказался защищённым от попадания воды и пылиСмартфон Redmi Note 7 оказался защищённым от попадания воды и пыли
Тройная камера в Samsung Galaxy S10+ предложит широкоугольный и телеобъективыТройная камера в Samsung Galaxy S10+ предложит широкоугольный и телеобъективы
Sony закрывает линейку смартфонов Compact и не планирует выпуск игровых смартфоновSony закрывает линейку смартфонов Compact и не планирует выпуск игровых смартфонов
Блок рекламы


Похожие новости
Android Q: все нововведения в мобильной ОС GoogleAndroid Q: все нововведения в мобильной ОС Google
Android Q: что нового появится в следующей системе от Google?Android Q: что нового появится в следующей системе от Google?
Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиковGoogle заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиков
Пользователи Samsung Pay жалуются на быструю разрядку смартфоновПользователи Samsung Pay жалуются на быструю разрядку смартфонов
Sony закрывает линейку смартфонов Compact и не планирует выпуск игровых смартфоновSony закрывает линейку смартфонов Compact и не планирует выпуск игровых смартфонов
Из Google Play удалили 85 adware-приложений, получивших 9 млн установокИз Google Play удалили 85 adware-приложений, получивших 9 млн установок
Google заверила, что не будет менять срок поддержки Android OneGoogle заверила, что не будет менять срок поддержки Android One
В Google Messages заработала система защиты от спамаВ Google Messages заработала система защиты от спама
Google выпустит смартфоны среднего уровня весной 2019 годаGoogle выпустит смартфоны среднего уровня весной 2019 года
Samsung готовит изогнутые экраны из пластика для бюджетных смартфоновSamsung готовит изогнутые экраны из пластика для бюджетных смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости