Google заверила, что не будет менять срок поддержки Android One

Изначально компания Google заверила, что смартфоны программы Android One будут получать актуальные обновления системы в течении двух лет. Но не так давно текст на официальном сайте программы, который гарантировал два года обновления ОС, был удален, что вызвало недоумение у пользователей.

Тем не менее, представители Google , в интервью с журналистом издания India Today Tech, подтвердили, что будут поддерживать Android One как минимум два года. А удаленная с сайта информация ничего не значит. Помимо этого, поисковая компания пообещала выпускать регулярные обновления безопасности для устройств Android One в течении трёх лет.