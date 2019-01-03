Google заверила, что не будет менять срок поддержки Android One

Изначально компания Google заверила, что смартфоны программы Android One будут получать актуальные обновления системы в течении двух лет. Но не так давно текст на официальном сайте программы, который гарантировал два года обновления ОС, был удален, что вызвало недоумение у пользователей.

Android One

Тем не менее, представители Google, в интервью с журналистом издания India Today Tech, подтвердили, что будут поддерживать Android One как минимум два года. А удаленная с сайта информация ничего не значит. Помимо этого, поисковая компания пообещала выпускать регулярные обновления безопасности для устройств Android One в течении трёх лет.

Android One

Благодаря программе Android One, компания Google сделала доступной стандартную Android-версию для смартфонов различных производителей.


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