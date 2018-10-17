Google переходит на новую модель дистрибуции Android в Европе

Google объявил , что меняет подход к дистрибуции Android в Европе. Теперь производители Android-устройств должны будут платить Google за предустановку пакета приложений компании для использования в этом регионе.

Новая модель лицензирования ориентирована на тех производителей, которые хотят продавать свои устройства с предустановленным пакетом приложений Google в Европейской экономической зоне. Помимо стран Европейского союза, в неё также входят другие рынки, такие как Исландия.

Переход на новую модель стал ответом Google на рекордный штраф в $5 млрд, наложенный Еврокомиссией по делу Android.

Начиная с 29 октября 2018 года, Google позволит производителям распространять свои приложения в Европейской экономической зоне через альтернативные версии Android, в которых отсутствует привязка к пакету сервисов компании.

Google также отделит своё поисковое приложение и Chrome от других предустанавливаемых приложений, таких как Карты, YouTube, Gmail и Goolge Play, и предложит отдельные лицензии для каждого «пакета».

В результате, производители смогут предустанавливать другие поисковые системы и браузеры по умолчанию, но при этом будут иметь доступ к пакету приложений Google – на платной основе. Размер лицензионных выплат компания пока не уточнила.

«В ближайшие недели и месяцы мы будем тесно работать с нашими партнёрами по Android над переходом на новые соглашения», — заявил старший вице-президент Google по платформам и экосистемам Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer).

Напомним, что в июле Еврокомиссия оштрафовала Google на $5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений с производителями Android-устройств. В октябре компания обжаловала это решение в суде.