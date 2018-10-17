Google переходит на новую модель дистрибуции Android в Европе
Google
Новая модель лицензирования ориентирована на тех производителей, которые хотят продавать свои устройства с предустановленным пакетом приложений Google в Европейской экономической зоне. Помимо стран Европейского союза, в неё также входят другие рынки, такие как Исландия.
Переход на новую модель стал ответом Google на рекордный штраф в $5 млрд, наложенный Еврокомиссией по делу Android.
Начиная с 29 октября 2018 года, Google позволит производителям распространять свои приложения в Европейской экономической зоне через альтернативные версии Android, в которых отсутствует привязка к пакету сервисов компании.
Google также отделит своё поисковое приложение и Chrome от других предустанавливаемых приложений, таких как Карты, YouTube, Gmail и Goolge Play, и предложит отдельные лицензии для каждого «пакета».
В результате, производители смогут предустанавливать другие поисковые системы и браузеры по умолчанию, но при этом будут иметь доступ к пакету приложений Google – на платной основе. Размер лицензионных выплат компания пока не уточнила.
«В ближайшие недели и месяцы мы будем тесно работать с нашими партнёрами по Android над переходом на новые соглашения», — заявил старший вице-президент Google по платформам и экосистемам Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer).
Напомним, что в июле Еврокомиссия оштрафовала Google на $5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений с производителями Android-устройств. В октябре компания обжаловала это решение в суде.
Регулятор утверждает, что компания злоупотребляет своей рыночной позицией, требуя от производителей в обязательном порядке предустанавливать свои приложения. При этом Google считает, что эта практика является полезной для экосистемы и позволяет не взимать плату за использование Android.
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Mobile
17.10.2018 10:33