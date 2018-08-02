Раскрыто оснащение мощного смартфона Huawei Mate 20

Раскрыто оснащение мощного смартфона Huawei Mate 20

На днях мы рассказывали о том, что компания Huawei готовит к выпуску смартфон топового уровня Mate 20 Pro с будущим процессором Kirin 980 и тройной камерой. Теперь в распоряжении веб-источников появились данные о характеристиках родственного аппарата — устройства Mate 20.

Как и старший собрат, модель Mate 20 получит пока не представленный официально чип Kirin 980. Ожидается, что тактовая частота этого 7-нанометрового изделия будет достигать 2,8 ГГц.

Смартфон Mate 20 будет наделён дисплеем AMOLED размером 6,3 дюйма по диагонали, в то время как размер экрана Mate 20 Pro, предположительно, составит 6,9 дюйма.

Питание аппарату Mate 20 обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА·ч. Подзаряжать эту батарею пользователи, если верить имеющейся информации, смогут беспроводным способом.

Раскрыто оснащение мощного смартфона Huawei Mate 20

Наконец, говорится, что новинка получит 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 128 Гбайт. Устройство поступит на рынок с операционной системой Android 9.0 P, дополненной фирменной надстройкой EMUI 9.0.

Во втором квартале нынешнего года Huawei реализовала 54,2 млн смартфонов, заняв 15,8 % глобального рынка. Сейчас эта компания находится на втором месте в списке ведущих производителей «умных» аппаратов, уступая лишь Samsung.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Oppo создала новую форму моноброви для смартфона F9Oppo создала новую форму моноброви для смартфона F9
Самые быстрые оболочки AndroidСамые быстрые оболочки Android
Turing HubblePhone: смартфон с тремя дисплеями и двумя процессорами за $2750Turing HubblePhone: смартфон с тремя дисплеями и двумя процессорами за $2750
Новый смартфон ZTE среднего уровня получит 5,45? экран HD+Новый смартфон ZTE среднего уровня получит 5,45? экран HD+
Смартфон Xiaomi Mi 8 SE вышел с увеличенным объемом памятиСмартфон Xiaomi Mi 8 SE вышел с увеличенным объемом памяти
Блок рекламы


Похожие новости
Huawei продала больше смартфонов, чем AppleHuawei продала больше смартфонов, чем Apple
Что скрывает задняя крышка смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition?Что скрывает задняя крышка смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition?
Huawei представила смартфон Honor Note 10 с батареей на 5000 мАчHuawei представила смартфон Honor Note 10 с батареей на 5000 мАч
Oppo создала новую форму моноброви для смартфона F9Oppo создала новую форму моноброви для смартфона F9
Huawei выпустит гибкий смартфон в начале 2019 годаHuawei выпустит гибкий смартфон в начале 2019 года
У смартфона BlackBerry KEY2 появится «облегчённая» версияУ смартфона BlackBerry KEY2 появится «облегчённая» версия
Смартфона Xiaomi Mi Max 3 Pro не будетСмартфона Xiaomi Mi Max 3 Pro не будет
Характеристики смартфона HTC U12 Life опубликованы до анонсаХарактеристики смартфона HTC U12 Life опубликованы до анонса
Panasonic Toughbook FZ-N1: гибрид смартфона и прочного карманного ПКPanasonic Toughbook FZ-N1: гибрид смартфона и прочного карманного ПК
Samsung изучает возможность выпуска игрового смартфонаSamsung изучает возможность выпуска игрового смартфона
Последние новости
Подгружаем последние новости