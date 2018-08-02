Раскрыто оснащение мощного смартфона Huawei Mate 20

На днях мы рассказывали о том, что компания Huawei готовит к выпуску смартфон топового уровня Mate 20 Pro с будущим процессором Kirin 980 и тройной камерой. Теперь в распоряжении веб-источников появились данные о характеристиках родственного аппарата — устройства Mate 20.

Как и старший собрат, модель Mate 20 получит пока не представленный официально чип Kirin 980. Ожидается, что тактовая частота этого 7-нанометрового изделия будет достигать 2,8 ГГц.

Смартфон Mate 20 будет наделён дисплеем AMOLED размером 6,3 дюйма по диагонали, в то время как размер экрана Mate 20 Pro, предположительно, составит 6,9 дюйма.

Питание аппарату Mate 20 обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА·ч. Подзаряжать эту батарею пользователи, если верить имеющейся информации, смогут беспроводным способом.

Наконец, говорится, что новинка получит 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 128 Гбайт. Устройство поступит на рынок с операционной системой Android 9.0 P, дополненной фирменной надстройкой EMUI 9.0.

Во втором квартале нынешнего года Huawei реализовала 54,2 млн смартфонов, заняв 15,8 % глобального рынка. Сейчас эта компания находится на втором месте в списке ведущих производителей «умных» аппаратов, уступая лишь Samsung.



