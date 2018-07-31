Самые быстрые оболочки Android

Разработчики бенчмарка Master Lu Benchmark создали список лучших производительных графических оболочек, созданных на базе операционной системы Android.

Отбор осуществлялся в ходе простого тестирования Android-устройств. Разработчики включали смартфоны, производили запуск приложений, загружали веб-страницы, просматривали фото, копировали файлы и производили ряд других манипуляций. Также измерялась скорость анимации при использовании рабочего стола.

Самой производительной оболочкой оказалась Hydrogen OS, под управлением которой работают смартфоны компании OnePlus. За ней следует прошивка EMUI для смартфонов Huawei . На третьем месте расположилась Smartisan OS для одноименных смартфонов, а на четвертом – MIUI для аппаратов Xiaomi.

Пятое и шестое место разделили Color OS для смартфонов Oppo и Samsung Experience, соответственно. Примечательно, что на седьмом месте расположилась «чистая» Android, на которой базируются смартфоны Google Pixel.

Заключают список самых быстрых оболочек Android HTC Sense, Vivo FunTouch OS и Nubia UI.