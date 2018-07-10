У смартфона Xiaomi Redmi 6A появилась версия с увеличенным объёмом памяти

У смартфона Xiaomi Redmi 6A появилась версия с увеличенным объёмом памяти

Компания Xiaomi анонсировала более производительную версию смартфона Redmi 6A, официальная презентация которого состоялась около месяца назад.

Напомним, что аппарат оборудован 5,45-дюймовым дисплеем формата HD+ с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440 ? 720 точек. Применён процессор MediaTek Helio A22. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR и модем LTE для работы в мобильных сетях четвёртого поколения.

У смартфона Xiaomi Redmi 6A появилась версия с увеличенным объёмом памяти

Оригинальная версия смартфона несёт на борту 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 16 Гбайт. У новой модификации объём ОЗУ увеличен в полтора раза — до 3 Гбайт. Ёмкость флеш-накопителя возросла вдвое — до 32 Гбайт.

У смартфона Xiaomi Redmi 6A появилась версия с увеличенным объёмом памяти

Фронтальная камера смартфона снабжена 5-мегапиксельным сенсором. Основная камера полагается на 13-мегапиксельный датчик. Оснащение включает контроллеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 3000 мА·ч. Габариты составляют 147,46 ? 71,49 ? 8,3 мм, вес — около 150 граммов.

Новая версия Redmi 6A поступит в продажу 10 июля по ориентировочной цене 110 долларов США. Применена операционная система Android 8.1 Oreo с надстройкой MIUI 9.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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