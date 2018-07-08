Новые фото Xiaomi Mi Mix 3 появились в сети

В сети вновь появились новые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Mix 3. По внешнему виду, Mi Mix 3 очень схож с Mi Mix 2.

Mi Mix 2

Ка видно на опубликованных фото, Xiaomi Mi Mix 3 будет обладать огромным дисплеем с очень тонкими рамками. А это может означать, что девайс оснастят выдвижной селфи-камерой, наподобие как у Vivo Nex.

Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi Mix 3

Ранее в сети публиковались изображения задней панели Xiaomi Mi Mix 3. Судя по изображениям, смартфон получит двойную основную камеру с вертикальными модулями. Дактилоскопического сканера на тыльной стороне не видно. Видимо, он будет интегрирован в дисплей.

Xiaomi Mi Mix 3

Предположительно, официальный дебют Xiaomi Mi Mix 3 состоится в августе нынешнего года. Новый флагман будет доступен в трех вариантах: стандартная, более дорогая с керамическим корпусом, а также специальная премиальная версия Ferrari edition.


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