Xiaomi Mi Mix 3 показали на «живом» фото

В сети появились первые изображения готовящегося к выходу смартфона Xiaomi Mi Mix 3. Как и его предшественники, Mi Mix 3 получит аналогичный дизайн, но более тонкие рамки вокруг дисплея. На фото не видно фронтальной камеры.

Xiaomi Mi Mix 3

Можно предположить, что производитель сделает ее наподобие перископа, который будет автоматически выезжать из корпуса при необходимости. Аналогичной камерой обладает Vivo NEX, представленный на выставке MWC 2018.

Согласно слухам, корпус Xiaomi Mi Mix 3 будет выполнен из керамики. Что касается характеристик, то аппарат получит процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Сзади будет располагаться двойная основная камера с вертикальными модулями на 12+12 Мп. На тыльной стороне также разместится и дактилоскопический сканер. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9.0 P с интерфейсом MIUI.

Официальный дебют Xiaomi Mi Mix 3, предположительно, состоится в сентябре нынешнего года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Компания lifecell анонсировала 4G в диапазне 1800 МГц: 1 июля его запустят в 232 городах УкраиныКомпания lifecell анонсировала 4G в диапазне 1800 МГц: 1 июля его запустят в 232 городах Украины
Смартфон Moto Z3 Play в топовой комплектации поступил в продажуСмартфон Moto Z3 Play в топовой комплектации поступил в продажу
Регулятор рассекретил новые смартфоны Vivo с 6,2? дисплеем HD+Регулятор рассекретил новые смартфоны Vivo с 6,2? дисплеем HD+
Vodafone анонсировал запуск 4G в диапазоне 1800 МГц. Покроют 50 населенных пунктов в 10 областяхVodafone анонсировал запуск 4G в диапазоне 1800 МГц. Покроют 50 населенных пунктов в 10 областях
Дешевый смартфон TP-Link Neffos C7A выйдет в сентябреДешевый смартфон TP-Link Neffos C7A выйдет в сентябре
Блок рекламы


Похожие новости
Анонс смартфона Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special EditionАнонс смартфона Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 выйдет в Pro-версииСмартфон Xiaomi Mi Max 3 выйдет в Pro-версии
Xiaomi Mi Max 3 Pro получит Snapdragon 710 и аккумулятор на 5400 мАчXiaomi Mi Max 3 Pro получит Snapdragon 710 и аккумулятор на 5400 мАч
Планшет Xiaomi Mi Pad 4 очень удивил своей ценойПланшет Xiaomi Mi Pad 4 очень удивил своей ценой
Vivo Nex разобрали и показали конструкцию выдвижной камерыVivo Nex разобрали и показали конструкцию выдвижной камеры
Xiaomi размещает акции на бирже, рассчитывая привлечь $6 млрдXiaomi размещает акции на бирже, рассчитывая привлечь $6 млрд
Xiaomi Redmi 6 Pro и Mi Pad 4 представлены официальноXiaomi Redmi 6 Pro и Mi Pad 4 представлены официально
Teclast выпустит конкурента планшету Xiaomi Mi Pad 4Teclast выпустит конкурента планшету Xiaomi Mi Pad 4
Планшет Xiaomi Mi Pad 4 узнает владельца по лицуПланшет Xiaomi Mi Pad 4 узнает владельца по лицу
На фото показался потенциальный дизайн смартфона Huawei Mate 20На фото показался потенциальный дизайн смартфона Huawei Mate 20
Последние новости
Подгружаем последние новости