Xiaomi Mi Mix 3 показали на «живом» фото

В сети появились первые изображения готовящегося к выходу смартфона Xiaomi Mi Mix 3. Как и его предшественники, Mi Mix 3 получит аналогичный дизайн, но более тонкие рамки вокруг дисплея. На фото не видно фронтальной камеры.

Можно предположить, что производитель сделает ее наподобие перископа, который будет автоматически выезжать из корпуса при необходимости. Аналогичной камерой обладает Vivo NEX, представленный на выставке MWC 2018.

Согласно слухам, корпус Xiaomi Mi Mix 3 будет выполнен из керамики. Что касается характеристик, то аппарат получит процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Сзади будет располагаться двойная основная камера с вертикальными модулями на 12+12 Мп. На тыльной стороне также разместится и дактилоскопический сканер. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9.0 P с интерфейсом MIUI.

Официальный дебют Xiaomi Mi Mix 3, предположительно, состоится в сентябре нынешнего года.