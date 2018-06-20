Спецификации смартфона Xiaomi Mi Max 3 опубликованы в TENAA

Китайский регулятор TENAA выложил в сети подробную информацию о смартфоне Xiaomi Mi Max 3, пока еще не представленном официально. Как выяснилось, аппарат выйдет в трех версиях, тогда как второе поколение доступно лишь в двух.

Xiaomi Mi Max 3

Купить новый Xiaomi Mi Max 3 получится с 3-32, 4-64 и даже 4-128 Гб памяти, причем во всех версиях есть поддержка карт памяти microSD. Слухи о переходе на новый современный процессор подтвердились – фаблет действительно работает на 8-ядерном Qualcomm 710, которому еще нет и месяца с момента анонса. Его частота равна 1,8 ГГц. Xiaomi Mi Max 3 работает от АКБ емкостью 5400 мАч с быстрой зарядкой по порту USB-C, а его прошивка сразу обновлена до Android 8.1 Oreo и оснащена оболочкой MIUI 10 – ее представили пару недель назад вместе с флагманом Mi 8.

Hо главное в Xiaomi Mi Max 3 – это его экран, и если во втором поколении его диагональ равна 6,44 дюйма при соотношении сторон 16:9, то здесь используется панель IPS нового формата 18:9 с диагональю 6,9 дюйма и разрешением Full HD+. Выреза в дисплее, к счастью, не будет, а вот его рамки заметно уменьшатся в размерах, что позволит сохранить габариты корпуса на уровне 176х87х8 миллиметров, как у Mi Max 2. Вес смартфона составит 220 граммов. Анонс Xiaomi Mi Max 3 ожидается в июле текущего года, а его цена пока не сообщается.

Максим Мишенев, MobileDevice


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