Характеристики смартфона Nokia 5.1 Plus

Как ожидается, в скором времени компания HMD Global выпустит новый смартфон под названием Nokia 5.1 Plus. В подтверждение этому грядущая новинка была замечена в китайском регуляторе TENAA.

Nokia 5.1 Plus позиционируется как устройство среднего класса, работающее на базе восьмиядерного процессора с тактовой частотой 2,0 ГГц. Модель чипсета пока неизвестна. Объем оперативной памяти составит 3, 4 или 6 ГБ, объем встроенного флеш-накопителя – 32 или 64 ГБ, с возможностью расширения при помощи microSD-карт до 128 ГБ. В качестве программного обеспечения будет использоваться предустановленная ОС Android 8.1 Oreo.

Согласно предыдущим слухам, Nokia 5.1 Plus будет обладать 5,86-дюймовым дисплеем с вырезом в верхней части. Разрешение экрана составит 720?1520 HD +. Помимо этого, аппарат получит двойную тыльную камеру с 13-мегапиксельным основным сенсором и предположительно, с 8-мегапиксельным вспомогательным сенсором. Разрешение камеры для селфи – 8 Мп. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч.

Точная дата официального дебюта Nokia 5.1 Plus и его стоимость пока не объявлены.