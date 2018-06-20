Xiaomi Mi A2 на «чистом» Android обгоняет по производительности Mi 6X

Технические спецификаций Xiaomi Mi A2 подтвердились популярным бенчмарком AnTuTu. Скриншоты из AnTuTu были обнародованы испанскими видеоблогерами с канала PimpiTronic на YouTube, которые ранее первыми продемонстрировали фотоснимки Xiaomi Mi A2.

Результаты тестирования

Как стало известно, новинка под управлением чистого Android в плане производительности незначительно превосходит свой аналог для китайского рынка на MIUI – Xiaomi Mi 6X. Согласно опубликованным результатам тестирования Mi A2 набрал 134 292 баллов, тогда как Mi 6X – 133 086 баллов.

Технические характеристики

Достоверно известно, что в аппаратном плане Mi A2 идентичен уже представленному Mi 6X. Аппаратной платформой новинки выступит восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 660 с максимальной частотой 2,2 ГГц. Смартфон будет представлен в версиях с 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ ПЗУ, а топовая конфигурация получит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Помимо этого, Mi A2 будет оснащен 5,99-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160?1080 пикселей, основной камерой на 12 и 20 Мп, фронтальной на 20 Мп, а также аккумулятором кмкостью 3010 мАч.

Дата начала продаж и стоимость

Xiaomi Mi A2 станет доступен 8 августа. Рекомендованная стоимость для швейцарского рынка будет равна $290-$370 в зависимости от версии.