Xiaomi разослала приглашения на презентацию игрового смартфона Black Shark

Компания Xiaomi уже начала рассылать приглашения на официальную презентацию игрового смартфона Black Shark, которая состоится в Пекине 13 апреля. Сегодня в сети опубликовали официальный тизер грядущей новинки, на котором видна одна сторона смартфона с сильно изогнутыми углами.
Вторая половина девайса прикрыта маской фихтовальшика. Также на тизере видна кнопка питания с зеленой подсветкой. Клавиши регулятора громкости, вероятно, будут находиться на противоположной стороне смартфона.
Согласно предыдущим слухам, Xiaomi Black Shark оснастят дисплеем с разрешением Full HD + (2160?1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц , процессором Qualcomm Snapdragon 845, от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 8.0 Oreo.