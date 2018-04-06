Xiaomi разослала приглашения на презентацию игрового смартфона Black Shark

Компания Xiaomi уже начала рассылать приглашения на официальную презентацию игрового смартфона Black Shark, которая состоится в Пекине 13 апреля. Сегодня в сети опубликовали официальный тизер грядущей новинки, на котором видна одна сторона смартфона с сильно изогнутыми углами.

Вторая половина девайса прикрыта маской фихтовальшика. Также на тизере видна кнопка питания с зеленой подсветкой. Клавиши регулятора громкости, вероятно, будут находиться на противоположной стороне смартфона.