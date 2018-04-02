Анонс смартфона Huawei Honor 7A: множество функций всего за $125

Компания Huawei анонсировала новый смартфон Honor 7A, который вполне можно назвать потенциальным бестселлером. Его рекомендуемая стоимость составила всего лишь 125 долларов США , но за эти деньги в нем сосредоточено великое множество функций и возможностей, как в более дорогих моделях.



В стоимость Huawei Honor 7A входит в первую очередь дисплей HD+ на 5,7 дюйма по диагонали с очень тонкими рамками, а прямо над ним есть фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Основу смартфона составил процессор Qualcomm 435 – Huawei предпочла не использовать CPU серии Kirin собственно разработки. ОЗУ в данном аппарате ровно 2 гигабайта, а встроенной памяти – 32 Гб, но также есть версия с 3 Гб, оцененная уже в 160 американских долларов.



Все модификации бюджетного смартфона из Китая экипированы двойной камерой 13+2 Мп на тыльной панели, батареей 3000 мАч и корпусом из металла с пластиковыми вставками сверху и снизу для вывода антенн беспроводной связи. Huawei Honor 7A весит 150 граммов при толщине 8 миллиметров, у него есть функция распознавания лиц и «Режим Вечеринки», позволяющий объединить несколько таких смартфонов для совместного воспроизведения музыки. Huawei Honor 7A работает на Android 8 Oreo и предлагается в черном, синем и золотом цветах корпуса.