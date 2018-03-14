Анонс смартфона Huawei Nova 2 Lite среднего уровня

Компания Huawei представила новый смартфон Nova 2 Lite под управлением ОС Android 8 Oreo. Модель относится к среднемк уровню, но при этом обладает хорошим экраном с соотношением сторон 18:9 и двойной основной камерой.



Экран в Huawei Nova 2 Lite – это панель IPS с диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD+, а двойной модуль на тыльной панели состоит из матриц на 13 и 2 мегапикселя с поддержкой портретной съемки. Смартфон построен на процессоре Qualcomm 430 с восемью ядрами до 1,4 Ггц и видеокартой Adreno 505, и у него есть 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, плюс у него в наличии две вспышки – вторая расположена рядом с фронтальной камерой на 8 мегапикселей.



Huawei Nova 2 Lite весит 155 граммов при толщине 8 миллиметров, и внутри него установлена батарея емкостью 3000 мАч. Смартфон работает под управлением прошивки EMUI 8 и дружит с роSSийскими сотовыми сетями четвертого поколения. В его распоряжении имеются порт USB-C, модули Bluetooth 4.2 и WI-FI 802.11n, слот под карты microSD и два слота под SIM-карты, а модуль LTE поддерживает передачу данных на скорости до 150 Мбит в секунду. В продажу Huawei Nova 2 Lite поступит по цене в районе 200 долларов США и будет доступен в черном, золотом и синем вариантах расцветки. Релиз назначен на апрель этого года.