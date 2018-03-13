Рассекречены характеристики смартфона Nokia 8 Pro

В этом году холдинг HMD Global собирается выпустить смартфон Nokia 8 Pro, который на некоторое время станет новым флагманом, до релиза Nokia 9 в начале осени. Сегодня в сеть утекли спецификации данного мобильника, и его начинка оказалась вполне себе топовой.



Сердцем Nokia 8 Pro является новейший процессор Qualcomm 845 с частотой до 2,8 ГГц на восьми ядрах и встроенной видеокартой Adreno 630, и ему в подмогу отрядили 6 или 8 Гб оперативной памяти. Пользователь получит 64 или 128 Гб флеш-памяти, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac, большой экран на 6 дюймов с тонкими рамками и высоким разрешением Full HD+ и фронтальную фотокамеру на 13 Мп прямо над ним.



Основной модуль камер в Nokia 8 Pro сделают сдвоенным и соберут на двух матрицах по 16 мегапикселей каждая. В спецификациях есть упоминание о батарее емкостью 4000 мАч, которая может очень быстро заряжаться по USB-C или вовсе без проводов, и последний факт указывает на наличие стеклянной или керамической задней панели, что негативно отразится на прочности смартфона. В Nokia 8 Pro реализована поддержка беспроводной зарядки Qi, так что с поиском док-станции проблем не возникнет. Анонс смартфона состоится до конца второго квартала этого года.