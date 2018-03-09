«Живое» фото Xiaomi Mi Mix 2S: фронтальной камеры больше нет

В сеть выложили новое фото смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, анонс которого все никак не состоится. Как видно, толщину рамок уменьшили до минимума, причем по всему периметру, но, видимо, пришлось пожертвовать фронтальной фотокамерой.

Xiaomi Mi Mix 2S

Фронталки на фото Xiaomi Mi Mix 2S нет – возможно, придется делать селфи на основной модуль, или же Xiaomi придумает что-то наподобие выдвижной камеры. Экран смартфона сменил соотношение сторон на 19:9, став еще более вытянутым, и от посторонних глаз он прикрывает системную плату с процессором Qualcomm 845 и 6 Гб оперативной памяти. Анонс Xiaomi Mi Mix 2S ожидается 27 марта в Китае, одновременно с показом флагманов серии Huawei P20 в Париже, и это будет моноблок со стеклянной задней панелью под беспроводную зарядку, ОС Android 8.1 Oreo уже из коробки с прошивкой MIUI 9, модулями NFC и LTE, двумя слотами под SIM-карты, ускоренной зарядкой по USB-C и защитой от воды IP68.

Наличие входа под наушники не гарантировано, но зато нас точно ждет двойная камера на тыльной панели. Также, по слухам, сканер отпечатков пальцев в Xiaomi Mi Mix 2S будет расположен непосредственно в экране – пока что такая технология реализована только в Vivo X20 Plus, и ее собирается адаптировать Samsung в своем новом флагмане Note 9.


Максим Мишенев, MobileDevice


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