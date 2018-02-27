MWC 2018: анонс смартфона Vernee Apollo 2

В Барселоне прошел анонс китайского смартфона Vernee Apollo 2, причем это уже второй его показ за год. Ранее его представили в Китае, а на MWC 2018 он был привезен с целью намекнуть на скорый международный релиз.

Vernee Apollo 2

Все спецификации смартфона Vernee Apollo 2, показанного в Испании, не отличаются от параметров китайской версии – здесь есть порт USB-C, батарея 4000 мАч с быстрой зарядкой, ОС Android 8.1 Oreo уже из коробки и сразу 6 Гб оперативной памяти при накопителе на 128 гигабайтов. В распоряжении Vernee Apollo 2 имеются фотокамеры на 16+13 Мп сзади и 8 Мп спереди, все с фазовым автофокусом, есть экран на 6 дюймов с разрешением Full HD+ от Sharp, который занимает 87 процентов лицевой панели и находится под стеклом 2,5D.

Основу Vernee Apollo 2 составил 10-ядерный флагманский процессор MediaTek Helio X30, тоже китайский. Смартфон предлагает очень тонкий корпус, строгий внешний вид, модуль LTE, поддержку двух SIM-карт и стереозвук – оба встроенных динамика будут работать одновременно. В продажу Vernee Apollo 2 за пределами Китая поступит уже до конца марта этого года, но его цена на данный момент остается неизвестной. Напомним, что сам бренд Vernee пока еще относится к третьему эшелону, хотя его новые смартфоны имеют очень много преимуществ перед более дорогими аналогами.

Максим Мишенев, MobileDevice


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