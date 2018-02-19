Определены самые прожорливые приложения под Android
Не секрет, что одни приложения потребляют больше системных ресурсов, чем другие, расходуя не только оперативную память, но и заряд аккумулятора. Компания Avast выпустила отчет, в котором сгруппировала все популярные приложения по мере их прожорливости, и разделила весь список на те, что запускаются с устройством и те, кому нужен запуск вручную.
В первой категории нашлось очень много программ, которые пользуются спросом в РоSSии – это мессенджер WhatsApp, карты Google Maps и фирменное ПО Samsung Link, встроенное в смартфоны этой марки. Среди приложений с ручным запуском встретились чистилка Clean Master, мессенджер SnapChat и даже файловый менеджер ES File Manager. Некоторые из приложений располагают массой менее прожорливых аналогов, а некоторые и заменить-то нечем.
Чтобы ваш смартфон не потреблял ресурсы впустую, следует отслеживать приложения, которые запускаются в фоновом режиме, и запрещать им делать – в большинстве случаев на работе смарфона это никак не скажется, но зато позволит сэкономить заряд батареи. Если ваш смартфон позволяет удалять системные приложения, то это вполне можно сделать – большинство программ, установленных производителем, не несут никакой пользы, особенно если речь идет о продукции третьего эшелона: здесь очень часто встречается рекламное ПО, которое невозможно удалить без рут-прав.
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