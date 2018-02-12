Опубликован рекламный тизер смартфона Xiaomi Mi Mix 2S

За пару недель до анонса смартфона Xiaomi Mi Mix 2S сетевые источники распространили его рекламное изображение – тизер, на котором тот запечатлен в виде простого силуэта. Сразу бросается в глаза толщина рамок экрана – она явно стала заметно меньше, что не могло не повлиять на расположение фронтальной камеры.

Xiaomi Mi Mix 2S

Если судить по изображению, то встраивать фронталку в экран Xiaomi Mi Mix 2S никто не стал: ее просто вписали в верхний правый угол лицевой панели, а у экрана обрезали соответствующий угол. Именно эту концепцию Xiaomi называет Full Screen 3.0, но выглядит это ничуть не лучше пресловутой моноброви от Apple. Зато динамик у смартфона расположен там, где положено – прямо над дисплеем, а сам экран, по слухам, получит разрешение Quad HD+ при диагонали ровно 6 дюймов.

Обещаны также распознавание лиц, топовый процессор Qualcomm 845, до 256 Гб постоянн6ой памяти и сразу 8 Гб памяти оперативной. Работает Xiaomi Mi Mix 2S на ОС Android 8.1 Oreo, а основная камера получит два сенсора от Sony по 12 Мп каждый и оптические зум и стабилизацию картинки. Заметим, что на рендере не видно сканера отпечатков пальцев – его встроят либо в экран, либо в боковой торец, плюс есть вероятность полного избавления от него, как в Apple iPhone X. Анонс Xiaomi Mi Mix 2S ожидается на MWC 2018 в Барселоне.


Максим Мишенев, MobileDevice


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