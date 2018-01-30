Nokia 5 и Nokia 6 получили официальное обновление до Android Oreo

Смартфоны среднего класса Nokia 5 и Nokia 6 (2017) начали обновляться до Android Oreo 8.0. Тестирование новой операционной системы стартовало еще в декабре прошлого года. Благодаря Android Oreo 8.0 увеличится скорость работы телефонов, снизится энергопотребление, а также повысится безопасность.

С апдейтом в некоторых приложениях, включая Google Maps, Duo и WhatsApp, появится новая функция «картинка в картине». Также пользователям будут доступны новый режим уведомлений, поддержка API автозаполнения паролей для приложений и обновление безопасности, вышедшее в январе текущего года.