Nokia 5 и Nokia 6 получили официальное обновление до Android Oreo

Смартфоны среднего класса Nokia 5 и Nokia 6 (2017) начали обновляться до Android Oreo 8.0. Тестирование новой операционной системы стартовало еще в декабре прошлого года. Благодаря Android Oreo 8.0 увеличится скорость работы телефонов, снизится энергопотребление, а также повысится безопасность.

Nokia 5 и Nokia 3

С апдейтом в некоторых приложениях, включая Google Maps, Duo и WhatsApp, появится новая функция «картинка в картине». Также пользователям будут доступны новый режим уведомлений, поддержка API автозаполнения паролей для приложений и обновление безопасности, вышедшее в январе текущего года.




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