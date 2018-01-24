Huawei отложила анонс нового флагманского смартфона

Инсайдеры в компании Huawei сообщили о возросшей вероятности переноса сроков анонса ее нового флагманского смартфона, получившего предварительное название Р20. Аппарат уже может не увидеть свет на MWC 2018, однако это не попытка скопировать решение LG, которая тоже не планирует показывать свой G7 на этом мероприятии.



По мнению аналитиков, Huawei перенесет дату анонса своего нового топового смартфона в связи с проблемами, возникшими у нее в США : в ее смартфонах американские власти нашли программы-шпионы, и все крупные операторы связи отказались продавать их своим абонентам. Так что Huawei бросила все силы на решение ситуации, ведь такой скандал может негативно отразиться на продажах флагмана.



Еще одна вероятная причина: Huawei попросту не хочет демонстрировать свою новинку одновременно с Samsung, ведь та покажет свои флагманы S9 и S9+ именно на MWC 2018 в конце февраля, и все внимание, как ни крути, будет приковано исключительно к ним. В итоге новый Huawei Р20 может предстать перед публикой лишь в конце марта или даже позже, ведь точной даты сего события уже нет. Напомним, что смартфон Р20 будет обладать тройной основной камерой с суммарным разрешением 40 мегапикселей.