Новое фото Xiaomi Mi Max 3: прежний дизайн и двойная камера

В сеть выложили новое «живое» фото смартфона Xiaomi Mi Max 3, на котором запечатлена лишь часть его тыльной панели. Но и этой толики информации достаточно, чтобы сделать вывод о 100-процентном сходстве дизайна со вторым поколением – даже пластиковые вставки под антенны на том же месте, и основная камера тоже. Правда, последняя теперь состоит из двух модулей.

Xiaomi Mi Max 3

По сути, из интересного на тыльной панели Xiaomi Mi Max 3 – только его фотокамера, все остальное сосредоточено спереди. В частности, здесь больше нет сенсорных кнопок управления, так как рамки экрана уменьшились достаточно сильно, а сам экран вытянулся и получил диагональ 7 дюймов вместо 6,44 у Mi Max 2. При этом же размеры корпуса устройства остались прежними, но теперь это настоящий фаблет с очень большим экраном, разрешение которого – Full HD+ или 2160х1080 пикселей.

По последним данным, основная фотокамера состоит из двух модулей по 12 Мп каждый, а батарея Xiaomi Mi Max 3 получила емкость 5500 мАч, а объем памяти смартфона равен 4 Гб для RAM и 64 или 128 Гб для ROM. Из коробки третий Mi Max будет предлагаться с Android 8 и MIUI 9, а вместо процессора Qualcomm 625, используемого во втором поколении модели, будет задействован Qualcomm 660. Релиз Xiaomi Mi Max 3 ожидается в конце весны этого года.


Максим Мишенев, MobileDevice


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