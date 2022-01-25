Белорусские "киберпартизаны" взломали сервер железной дороги, чтобы не пустить роSSийские войска в страну

Они требуют освободить 50 политзаключенных и прекратить переброску роSSийских войск в Беларусь.

Белорусские "киберпартизаны" взломали сервер железной дороги, чтобы не пустить роSSийские войска в страну
Фото: adviser.ru

Белорусская группа анонимных хакеров-активистов "Киберпартизаны" заявила о взломе железнодорожной системы.

Об этом сообщили в Telegram-канале.

"БелЖД по команде террориста Лукашенко на днях пропускает оккупационные войска на нашу землю. В рамках киберкампании "Ад" мы зашифровали основную часть серверов, баз данных и рабочих станций БелЖД с целью замедлить и нарушить работу дороги. Бекапы уничтожены", - говорится в заявлении.

Хакеры готовы вернуть доступ к серверам при условии освобождения 50 политзаключенных и прекращения переброски роSSийских войск в Беларусь.

Со своей стороны на сайте "Белорусская железная дорога" о хакерской атаке ничего не сообщается. Однако для пассажиров опубликовано объявление, что "по техническим причинам временно недоступны услуги по оформлению электронных проездных документов".

Напомним, в феврале РоSSия и Беларусь проведут совместные военные учения под названием "Союзная решительность". В их рамках будет отрабатываться противостояние силам Запада и Украины.

Кроме того, на фоне наращивания Россией военного контингента у границ Украины Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявлял, что Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". По его словам, это еще "похлеще", чем натовские военнослужащие. Он также заявил, что Беларусь и РоSSия "ломают так, что мало не покажется".

Еще в 2018 году Лукашенко говорил, что "украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны", а позже шутил: "Если и придем с севера к вам, - я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах".

Однако после того, как Украина не признала победу Лукашенко на выборах 2020 года, отношения с Беларусью ухудшились, и осенью 2021 года он признал Крым роSSийским. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Беларусь сейчас рассматривается как возможный плацдарм для вторжения РоSSии с севера.

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