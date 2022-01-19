Госспецсвязи подтвердила версию Microsoft в отношении кибератаки на правительственные сайты

Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила о новых подробностях расследования кибератаки на государственные информационные ресурсы Украины, которая произошла в ночь с 13 на 14 января.

Пресс-служба ведомства отмечает, что Госспецсвязи продолжает анализировать технические данные, предоставленные пострадавшими от действий хакеров органами власти.

"В настоящее время использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки. Таким образом, с высокой вероятностью можно утверждать, что дефейс (замена отображаемой информации) вебсайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки, направленной на нанесение как можно большего ущерба инфраструктуре государственных электронных ресурсов", – говорится в сообщении.

Напомним, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака в Украине за последние четыре года.

В СБУ заверили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было.

Специалисты корпорации Microsoft обнаружили на пострадавших украинских сайтах так называемые программы-шантажисты, которые могли активироваться впоследствии, когда их приведут в действие хакеры. В Microsoft пообещали, что компания продолжит работу со специалистами по кибербезопасности, чтобы определить источник происхождения вредоносного обеспечения и цели хакеров.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой может стоять группа хакеров, связанных с разведкой Беларуси.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что за хакерскими атаками стоит РоSSия.