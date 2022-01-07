Спутниковым интернетом Starlink от SpaceX пользуются уже более 145 тыс. человек из 25 стран
Пользовательская база спутникового интернета Starlink составляет более 145 тысяч человек из 25 стран по всему миру. Об этом в ходе трансляции первого космического запуска SpaceX в этом году рассказал инженер компании Джесси Андерсон (Jessie Anderson).
Источник изображения: SpaceX
В четверг SpaceX вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 49 интернет-спутников Starlink. К настоящему моменту SpaceX вывела на орбиту 1944 интернет-спутников. Одна из целей Starlink — покрыть труднодоступные места на планете высокоскоростным спутниковым интернетом.
По данным CNBC, с начала ноября прошлого года количество пользователей Starlink увеличилось примерно на 5000 человек, что свидетельствует в пользу замедления темпов роста клиентов спутниковой сети. До ноября ежемесячный прирост пользователей составлял около 11 тыс. человек.
В прошлом году компания сообщила, что нехватка электронных компонентов привела к задержке в производстве наземных терминалов Starlink, что повлияло на скорость выполнения заказов на установку оборудования для спутникового интернета.