Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии и объявили от его имени о легализации биткоина

Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии и объявили от его имени о легализации биткоина

По сообщениям сетевых источников, неизвестным хакерам удалось взломать личный аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди (Narendra Modi) в сети Twitter. После этого они объявили от имени премьера о принятии в стране биткоина в качестве официального платёжного средства.

Источник изображения: T. Narayan / Bloomberg / Getty Images

Это заявление многие сразу сочли подозрительным, поскольку информация о намерении Индии сделать биткоин официальным платёжным средством ранее не появлялась. В сообщении злоумышленников от имени премьера Моди также говорилось, что Индия купила несколько биткоинов, которые в дальнейшем будут распределены между жителями страны. Всё это произошло на фоне заявления властей о намерении усилить регулирование сферы, связанной с добычей и оборотом криптовалюты.

Позднее представитель пресс-службы офиса премьер-министра Индии подтвердил, что аккаунт Моди в сети Twitter был взломан. Публикации злоумышленников были удалены, после чего появилось официальное заявление с призывом к гражданам не обращать внимания на несколько последних публикаций, которые якобы были сделаны премьер-министром.

Отметим, что Наредра Моди пользуется немалой популярностью в Индии и имеет около 73 млн подписчиков в Twitter. Согласно имеющимся данным, администрация социальной сети предприняла необходимые меры для блокировки аккаунта, как только стало известно, что он был взломан. Кто именно стоит за атакой на Twitter индийского премьера, пока неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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