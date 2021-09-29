YouTube удалил немецкие каналы RT из-за фейков о COVID-19

YouTube удалил два немецких канала роSSийского государственного вещателя RT - RT DE и Der Fehlende Part (DFP) из-за фейков о коронавирусе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В YouTube заявили, что RT нарушил принципы платформы относительно COVID-19, что привело к запрету размещения публикаций в течение недели. Вещатель использовал второй канал, "Der Fehlende Part", чтобы обойти запрет.

"RT DE [название RT в Германии] получила предупреждение за загрузку содержимого, нарушающего нашу политику в отношении дезинформации о COVID. Это привело к приостановке их прав на публикацию. Во время этого приостановления они пытались обойти применение закона, используя другой канал и в результате оба каналы были удалены за нарушение Условий использования YouTube", - сказал представитель YouTube для DW.

В YouTube также указали на неприемлемость использования другого канала для обхода приостановления работы другого.

Роскомнадзор уже направил письмо Google , в котором требует снять все ограничения по каналам RT DE и DFP. РоSSийский регулятор пригрозил компании Google штрафом в размере до 1 миллиона рублей, если она откажется разблокировать каналы RT на YouTube.

Главный редактор RT Маргарита Симонян назвала блокирование "медиа-войной".

"Это настоящая медиа-война, объявленная Германией государству РоSSия", - сказала она.