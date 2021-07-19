США обвинили Китай в кибершпионаже и атаке на Microsoft Exchange

Европейский Союз, Великобритания и НАТО присоединились к США в критике действий правительства Китая в киберсфере, а также обвинили Китай в кибератаке на Microsoft Exchange Server, о которой стало известно в марте 2021 года.

Об этом говорится в заявлениях Белого дома и Государственного департамента США , передает Голос Америки.

"Правительство Соединенных Штатов наряду с нашими союзниками и партнерами официально подтвердило, что кибердеятели, связанные с Министерством госбезопасности Китая, воспользовались с уязвимых элементов Microsoft Exchange Server и провели масштабную шпионскую кибероперацию, которая поразила тысячи компьютеров и сетей, которые в основном принадлежали жертвам из частного сектора", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

19 июля Министерство юстиции США обнародовало обвинения против трех должностных лиц китайского министерства, а также хакера-подрядчика. Среди примеров их злонамеренной деятельности, которая, по информации американского ведомства, продолжалась годами, есть и похищения исследований по разработке вакцины от вируса Эбола.

США также обвинили китайское ведомство в создании "экосистемы преступных подрядчиков-хакеров, которые выполняют как поддерживаемые правительством нападения, так и совершают киберпреступления ради собственной финансовой выгоды".

Деятельность таких финансируемых министерством хакеров нанесла миллиардных убытков правительствам и бизнесу, из-за кражи объектов интеллектуальной собственности, выплаты шантажистам и необходимость инвестировать в кибербезопасность, заявил Блинкен.