СБУ разоблачила 10 интернет-агитаторов, которые действовали по заказу роSSийских спецслужб
В настоящее время восьмерым злоумышленникам сообщено о подозрениях, еще двое - приговорены к лишению свободы.
Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную сеть агитаторов, распространявших через интернет призывы к изменению государственной границы и свержению конституционного строя в Украине.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Во время обысков у пропагандистов обнаружена компьютерная техника, оборудование и электронные носители информации. В настоящее время восьмерым злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности, еще двое - приговорены к лишению свободы.
В Киеве контрразведчики разоблачили уроженца Донецкой области, который публично призывал к захвату государственной власти и вступлению в ряды боевиков "ДНР" и "ЛНР". Для распространения враждебного контента он использовал собственные аккаунты в социальных сетях.
В Мариуполе киберспециалисты заблокировали деятельность местного жителя, который распространял через персональные страницы запрещенных соцсетей публикации по изменению государственной границы и призывал к ведению агрессивной войны.
В настоящее время проверяется информация о сотрудничестве злоумышленника со спецслужбами РФ через одну из общественных организаций.
В Сумской области сообщено о подозрении жителю города Путивль, который распространял в интернете материалы с призывами к свержению конституционного строя.
В Черкасской области разоблачен интернет-агитатор, который призывал к захвату государственной власти и физической расправе над чиновниками. Также была установлена жительница региона, которая агитировала за изменение границы нашей страны.
В Закарпатской области заблокирована деструктивная интернет-активность двух местных жителей. Злоумышленники распространяли призывы к отделению определенных территорий Украины, где проживают национальные меньшинства.
В Винницкой области был осужден злоумышленник, которого украинская спецслужба разоблачила на агитации за действия против территориальной целостности нашего государства.
Напомним, ранее СБУ обнаружила в рядах полиции бывшего боевика "ЛНР".