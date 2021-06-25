СБУ разоблачила 10 интернет-агитаторов, которые действовали по заказу роSSийских спецслужб

В настоящее время восьмерым злоумышленникам сообщено о подозрениях, еще двое - приговорены к лишению свободы.

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную сеть агитаторов, распространявших через интернет призывы к изменению государственной границы и свержению конституционного строя в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Во время обысков у пропагандистов обнаружена компьютерная техника, оборудование и электронные носители информации. В настоящее время восьмерым злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности, еще двое - приговорены к лишению свободы.

В Киеве контрразведчики разоблачили уроженца Донецкой области, который публично призывал к захвату государственной власти и вступлению в ряды боевиков "ДНР" и "ЛНР". Для распространения враждебного контента он использовал собственные аккаунты в социальных сетях.

Фото: ssu.gov.ua

В Мариуполе киберспециалисты заблокировали деятельность местного жителя, который распространял через персональные страницы запрещенных соцсетей публикации по изменению государственной границы и призывал к ведению агрессивной войны.

В настоящее время проверяется информация о сотрудничестве злоумышленника со спецслужбами РФ через одну из общественных организаций.

В Сумской области сообщено о подозрении жителю города Путивль, который распространял в интернете материалы с призывами к свержению конституционного строя.

Фото: ssu.gov.ua

В Черкасской области разоблачен интернет-агитатор, который призывал к захвату государственной власти и физической расправе над чиновниками. Также была установлена жительница региона, которая агитировала за изменение границы нашей страны.

В Закарпатской области заблокирована деструктивная интернет-активность двух местных жителей. Злоумышленники распространяли призывы к отделению определенных территорий Украины, где проживают национальные меньшинства.

В Винницкой области был осужден злоумышленник, которого украинская спецслужба разоблачила на агитации за действия против территориальной целостности нашего государства.

Фото: ssu.gov.ua