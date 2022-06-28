Російські спецслужби намагалися зламати національний телемарафон

СБУ вдалося завадити атаці на українські канали

Російські спецслужби намагалися зламати національний телемарафон
Російські хакери намагалися зламати канали, які беруть участь у національному телемарафоні
© unsplash/nahelabdlhadi

Служба безпеки України завадила атаці російських спецслужб на телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні. Як повідомляється на сторінці Служби на Facebook, росіяни намагалися зламати електронні системи українських каналів напередодні Дня конституції нашої країни, щоб використати їх для власних деструктивних інформаційних операцій.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Компанія Zoom підтримала Україну та надала безкоштовний доступ до своїх сервісів університетам та профтехамКомпанія Zoom підтримала Україну та надала безкоштовний доступ до своїх сервісів університетам та профтехам
Біженці, Зеленський та DDoS-атаки: у Google назвали основні напрямки кібератак РФБіженці, Зеленський та DDoS-атаки: у Google назвали основні напрямки кібератак РФ
Українська IT-армія атакувала портал «Госуслугі» РосіїУкраїнська IT-армія атакувала портал «Госуслугі» Росії
З початку повномасштабного вторгнення Росії IT-армія атакувала понад 4200 ресурсів окупантівЗ початку повномасштабного вторгнення Росії IT-армія атакувала понад 4200 ресурсів окупантів
Сайт Пенсійного фонду постійно "глючить": що клієнтам кажуть у ПФУСайт Пенсійного фонду постійно "глючить": що клієнтам кажуть у ПФУ
Блок рекламы

Последние новости
Подгружаем последние новости