Російські спецслужби намагалися зламати національний телемарафон

Служба безпеки України завадила атаці російських спецслужб на телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні. Як повідомляється на сторінці Служби на Facebook, росіяни намагалися зламати електронні системи українських каналів напередодні Дня конституції нашої країни, щоб використати їх для власних деструктивних інформаційних операцій.