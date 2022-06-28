2022-06-28
Російські спецслужби намагалися зламати національний телемарафон
СБУ вдалося завадити атаці на українські канали
Російські хакери намагалися зламати канали, які беруть участь у національному телемарафоні© unsplash/nahelabdlhadi
Служба безпеки України завадила атаці російських спецслужб на телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні. Як повідомляється на сторінці Служби на Facebook, росіяни намагалися зламати електронні системи українських каналів напередодні Дня конституції нашої країни, щоб використати їх для власних деструктивних інформаційних операцій.
Фаїна Вауліна, ZN.ua