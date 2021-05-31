Украинские хакеры, взломавшие 100 млн аккаунтов пользователей со всего мира, могут сесть на 12 лет

Организовал группу 27-летний харьковчанин и вовлек в нее четырех сверстников.

На Харьковщине будут судить членов преступной организации за похищение данных пользователей Интернета с помощью «вируса».

Используя вредоносное программное обеспечение, хакеры похищали логины и пароли к системам интернет-банкинга, соцсетей, электронных ящиков. База фигурантов насчитывала более 100 миллионов дискредитированных учетных записей пользователей со всего мира, информирует Департамент киберполиции Нацполиции.

Работники управления противодействия киберпреступности совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции в Харьковской области разоблачили и прекратили деятельность группы в октябре прошлого года.

По информации правоохранителей, организовал группу 27-летний харьковчанин. Он вовлек в нее четырех сверстников. Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение для получения логинов и паролей к онлайн-сервисам (системам интернет-банкинга, аккаунтам соцсетей, электронным ящикам и т.п.), которые хранились в персональных компьютерах.

Фигуранты формировали базы похищенных данных и продавали их другим хакерам, которые, в свою очередь, выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом.

Членам группы объявлено о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией, а также участие в ней), ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное членами преступной организации) Уголовного кодекса Украины.