Хакеры, которые взломали американский нефтепровод, похвастались тремя новыми жертвами

Хакеры, которые взломали американский нефтепровод, похвастались тремя новыми жертвами

Группировка хакеров, известная под названием DarkSide, взломавшая неделю назад североамериканского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, похвасталась тремя новыми жертвами. За последние 24 часа группа разместила на своём сайте в даркнете информацию о трёх компаниях, данные которых похитила и теперь требует выкуп.

Судя по всему, хакеров не пугает расследование, инициированное ФБР и администрацией Байдена, и они не намерены прекращать свою деятельность. Напомним, что на этой неделе они извинились за последствия для общественности, которые взлом Colonial Pipeline нанёс США, и заявили, что не хотят участвовать в геополитике и поэтому будут осмотрительнее выбирать новые цели.

Три взломанных DarkSide компании располагаются в США, Бразилии и Шотландии. Хакеры сообщили, что у компании из США, которая является реселлером технологических услуг, они украли 600 Гбайт данных, в том числе пароли, финансовую и кадровую информацию, включая паспорта сотрудников. Бразильская компания работает в сфере возобновляемых источников энергии. Она потеряла 400 Гбайт данных, среди которых личные данные клиентов и детали договоров.

Хакеры, которые взломали американский нефтепровод, похвастались тремя новыми жертвами

У компании из Шотландии DarkSide украла 900 Гбайт информации, среди которой контракты, а также коммерческие и личные данные за три года. Взломанные компании пока никак не комментируют происшествие.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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