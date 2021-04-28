Соцсеть деловых контактов LinkedIn за год принесла Microsoft более $3 млрд рекламного дохода

Корпорация Microsoft объявила о том, что рекламный бизнес в принадлежащей ей социальной сети LinkedIn за год принёс более $3 млрд дохода, опередив конкурентов по цифровой рекламе, таких как Snap и Pinterest. За аналогичный период времени сервис Snap заработал на рекламе $2,8 млрд, а Pinterest — $1,9 млрд.

Microsoft не регулярно публикует данные о доходах рекламного подразделения LinkedIn, которое называется LinkedIn Marketing Solutions, но утверждает, что рост доходов ускоряется. За третий квартал финансового года, который для Microsoft завершился 31 марта, выручка подразделения выросла более чем на 60 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), комментируя квартальный финансовый отчёт компании. В предыдущем квартале доход подразделения вырос на 53 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рекламный бизнес Microsoft на платформе LinkedIn связан с публикацией в ленте пользователей спонсируемого контента, сообщений и других рекламных материалов. Соцсеть пытается позиционировать себя как лучшее место для бизнес-рекламы по сравнению с конкурентами, такими как TikTok или Instagram. В марте на платформе была запущена кампания по привлечению новых рекламодателей. LinkedIn также, вероятно, получил определённый импульс в середине прошлого года, когда многие крупные рекламодатели приостановили кампании на площадке Facebook и обратились в строну других платформ.

По прогнозам eMarketer, в 2021 году доля LinkedIn на рынке цифровой рекламы США составит 1,4 %, что несколько выше 1,2 %, которые платформа занимала в 2019 году. При этом доля LinkedIn значительно ниже по сравнению с крупнейшими рекламодателями, в том числе Facebook (25,4 %), Google (28,7 %) и Amazon (10,7 %). Стоит отметить, что рекламный бизнес LinkedIn по-прежнему составляет крошечную долю от общего дохода Microsoft , которая только за последний квартал заработала $41,7 млрд.



