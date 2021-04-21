Microsoft не удалось купить Discord за $12 млрд

Популярный среди геймеров чат Discord отклонил предложение корпорации Microsoft , которая хотела купить его за 12 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Discord взамен планирует в долгосрочной перспективе выйти на биржу.

По данным источников издания, Microsoft был не единственным претендентом на покупку Discord. В частности, к ней присматривались Twitter Inc. и другие компании. Некоторые покупатели готовы были выложить за Discord от 15 до 18 млрд долларов.

Компания Discord из Сан-Франциско известна своим бесплатным сервисом, позволяющим геймерам общаться с помощью видео, голоса и текста. Во время пандемии чат стали использовать активнее для работы, учебы и виртуальных собраний и встреч. Компания расширяет коммуникационный функционал своего применения, чтобы сделать его универсальной площадкой для виртуальных бесед, а не только чат-платформой для геймеров.