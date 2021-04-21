Microsoft не удалось купить Discord за $12 млрд
Популярный чат собирается разместить акции на бирже.
Популярный среди геймеров чат Discord отклонил предложение корпорации Microsoft, которая хотела купить его за 12 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Discord взамен планирует в долгосрочной перспективе выйти на биржу.
По данным источников издания, Microsoft был не единственным претендентом на покупку Discord. В частности, к ней присматривались Twitter Inc. и другие компании. Некоторые покупатели готовы были выложить за Discord от 15 до 18 млрд долларов.
Компания Discord из Сан-Франциско известна своим бесплатным сервисом, позволяющим геймерам общаться с помощью видео, голоса и текста. Во время пандемии чат стали использовать активнее для работы, учебы и виртуальных собраний и встреч. Компания расширяет коммуникационный функционал своего применения, чтобы сделать его универсальной площадкой для виртуальных бесед, а не только чат-платформой для геймеров.
Напомним, что в 2011 году Microsoft купил Skype за $8,5 млрд. На тот момент компания была монополистом в своей сфере: если кому-то надо было позвонить через интернет, для этого использовали Skype. После того, как его приобрел Microsoft, сервис стагнировал и в год пандемии не смог составить конкуренцию Zoom.