Microsoft не удалось купить Discord за $12 млрд

Популярный чат собирается разместить акции на бирже.

Microsoft не удалось купить Discord за $12 млрд
Фото: cyberbullying.org

Популярный среди геймеров чат Discord отклонил предложение корпорации Microsoft, которая хотела купить его за 12 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Discord взамен планирует в долгосрочной перспективе выйти на биржу.

По данным источников издания, Microsoft был не единственным претендентом на покупку Discord. В частности, к ней присматривались Twitter Inc. и другие компании. Некоторые покупатели готовы были выложить за Discord от 15 до 18 млрд долларов.

Компания Discord из Сан-Франциско известна своим бесплатным сервисом, позволяющим геймерам общаться с помощью видео, голоса и текста. Во время пандемии чат стали использовать активнее для работы, учебы и виртуальных собраний и встреч. Компания расширяет коммуникационный функционал своего применения, чтобы сделать его универсальной площадкой для виртуальных бесед, а не только чат-платформой для геймеров.

Напомним, что в 2011 году Microsoft купил Skype за $8,5 млрд. На тот момент компания была монополистом в своей сфере: если кому-то надо было позвонить через интернет, для этого использовали Skype. После того, как его приобрел Microsoft, сервис стагнировал и в год пандемии не смог составить конкуренцию Zoom.

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