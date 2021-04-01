В Украине подорожает интернет во второй половине 2021 г

Ежемесячная стоимость фиксированного широкополосного доступа в интернет вырастет в Украине во второй половине текущего года. Интернет-провайдеры прогнозируют значительный рост цен на фоне инфляции и демпинга.

По мнению главы интернет-провайдера «Паутина.Net» Александра Арутюняна, абонплата за месяц домашнего интернета вырастет на уровне инфляции. Ориентировочно, на 7 – 10 процентов от теперешней стоимости.

Владелец провайдера NetAssist Максим Тульев полагает, что к росту тарифов на фиксированный интернет вырастет после повышения минимальной зарплаты, причем подорожание будет существенным, поскольку компании должны будут повысить зарплаты сотрудникам и увеличить расходы на линейно-ремонтные бригады.

«Мы ждем два-три подъема цен в этом году по 20-30 гривен за раз, это позволит операторам оставаться на плаву», – прогнозирует Тульев.

Особенно серьезным ожидается повышение тарифов на проведение и пользование проводным интернетом в частном секторе и сельской местности. Об этом рассказал медиаэксперт Александр Глущенко.