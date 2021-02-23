Неработающую криптобиржу Cryptopia обокрали. Хакеры вывели криптоактивы на $45 тысяч

Кибермошенники вывели криптоактивы на $45 тыс. с новозеландской биткоин-биржи Cryptopia, которая с 2019 года находилась в процессе ликвидации. Об этом сообщает forklog.com со ссылкой на новозеландское издание Stuff.

Неработающую криптобиржу Cryptopia обокрали. Хакеры вывели криптоактивы на $45 тысяч
Фото: masterinvest.info

Как это случилось

По информации издания, американская компания Stakenet получила 1 февраля уведомление о выводе с холодного кошелька токенов XSN на 62 тыс. новозеландских долларов ($45 тыс.).

Кошелек не использовался с момента взлома Cryptopia в январе 2019 года. На нем хранятся криптоактивы общей стоимостью $1,97 млн.

Ликвидатор Grant Thornton заявил, что вывод средств был несанкционированным. Инцидент расследуется.

«Если эта несанкционированная транзакция произошла под надзором Grant Thornton, компании придется объяснить, почему она не смогла обеспечить безопасность средств пользователей», — заявили представители Stakenet.

Что известно о ликвидации Cryptopia

Новозеландская криптовалютная биржа Cryptopia приостановила работу, сообщив пользователям о «существенных потерях» из-за бреши в системе безопасности.

Биржа оповестила власти об инциденте, а расследованием занимались полиция Новой Зеландии и местное управление по борьбе с преступлениями в высокотехнологичной сфере. Торговые операции на платформе были остановлены.

Отметим, что во времена бычьего ралли Cryptopia была достаточной популярной, поскольку на ней представлено огромное количество альткоинов.

Напомним

В декабре 2020 года Grant Thornton начала принимать заявки на возврат средств от владельцев аккаунтов Cryptopia.

Кроме того, в конце прошлого года благодаря «атаке 51%» на криптовалюту AurumCoin неизвестный пользователь вывел из Cryptopia криптовалюту на сумму более $500 тыс.

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